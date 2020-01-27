Apple iPad отмечает десятый день рождения в статусе лидера рынка

27 января 2020 01:56 (UTC+04:00)

Планшетный компьютер Apple iPad отмечает десятый день рождения в статусе лидера рынка, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Десять лет назад – 27 января 2010 года – глава Apple Стив Джобс лично презентовал первый iPad, который без преувеличения произвел революцию на рынке компьютерной техники. Устройство, совмещающее функции полноразмерного компьютера, ридера, а отчасти и смартфона, стало находкой для пользователей, чья жизнь проходит в движении – в поездках, мобильных совещаниях, встречах с друзьями.

В re:Store отметили, что сейчас iPad - это полноценная альтернатива компьютеру. У него есть клавиатура Smart Keyboard и стилус Apple Pencil. "iPad фактически был пионер на рынке планшетов, и сейчас он продолжает оставаться лидером. Инновации, которые появляются в iPad, позже становятся стандартом для планшетов", - уточнили в пресс-службе.

Устройство продолжает оставаться самой популярной моделью планшета и на Яндекс.Маркете. За последние три года пять мест в топ-10 заняли гаджеты именно этого бренда в различных конфигурациях.

"Десять лет назад Apple презентовала новый подход в использовании персональных гаджетов, выпустив первый iPad, который бросил вызов ноутбукам. В последнее время на рынке планшетов затишье, и Apple пытается сохранить лидерство за счёт увеличения модельного ряда iPad. Такие модели, как iPad Pro с процессором Apple A12X Bionic, высоким разрешением экрана, металлическим корпусом и поддержкой Apple Pencil (стилус), привлекают профессионалов в ряды обычных пользователей iPad", — отметил эксперт категории "Электроника" маркетплейса "Беру" Виктор Попов.

Лидерство подтвердили и в группе "М.Видео-Эльдорадо". "С 2011 года лидером в денежном выражении являлась компания Apple. По итогам 2019 года производитель в штучных продажах занял второе место, уступив только Huawei", - уточнили в компании.

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