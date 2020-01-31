В Конгрессе США одобрили законопроекты, ограничивающие право Трампа вести войну с Ираном

Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг два законопроекта об ограничении прав президента Дональда Трампа вести военные действия против Ирана. Трансляция голосований велась на сайте нижней палаты законодательного органа, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Первый документ о блокировании финансирования из госбюджета военных действий в отношении Ирана поддержали 228 законодателей (в том числе четыре республиканца), против выступили 175.

Вторая инициатива призвана отменить предоставленное главе Белого дома в 2002 году Конгрессом разрешение использовать военную силу против террористов в Ираке. Этот законопроект получил 236 голосов "за" (включая 11 республиканцев) и 166 "против".

Как заявили 28 января в Белом доме, Трамп намерен наложить вето на эти законопроекты.

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