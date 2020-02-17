В штате Миссисипи объявлен режим ЧС из-за наводнения

США 17 февраля 2020 08:55 (UTC+04:00)
В штате Миссисипи объявлен режим ЧС из-за наводнения

В американском штате Миссисипи из-за ливневых дождей объявлен режим ЧС, в столице штата городе Джексон затоплен ряд районов, река Перл вышла из берегов, уровень воды в ней превысил 11 метров и продолжает расти.

Как сообщает национальная метеорологическая служба Джексона, последний раз уровень воды в реке достигал такой отметки во время наводнения в 1983 году.

По данным газеты New York Times, вышедшая из берегов река затопила несколько районов в столице штата городе Джексон, дороги стали непроходимыми.

Ранее, как сообщает телеканал CBS, власти штата сообщили, что разлив реки грозит серьезным наводнением в районе Джексона. Губернатор штата Тейт Ривз в субботу объявил чрезвычайное положение.

В субботу также была открыта водослив местной плотины, что привело к дополнительному притоку воды в уже вышедшую из берегов реку, пишет New York Times.

"Это историческое, беспрецедентное наводнение. Согласно прогнозам, оно может стать третьим худшим наводнением в истории нашего штата. Я объявил чрезвычайное положение, чтобы задействовать все ресурсы и помочь всем пострадавшим жителям Миссисипи", - написал Ривз в Twitter.

Власти штата объявили обязательную эвакуацию в некоторых районах вблизи Джексона.

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