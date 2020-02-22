Сандерс призвал Москву не вмешиваться в выборы президента США

Претендент на пост президента США от Демократической партии Берни Сандерс на фоне слухов о поддержке РФ его избирательной кампании призывал Москву не вмешиваться в ход американских выборов 2020 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Таким образом он прокомментировал газете "Вашингтон пост" появившуюся в пятницу на ее страницах публикацию о том, что американские власти информировали его о попытках помощи со стороны Москвы. О каком именно содействии идет речь, издание не уточнило. На что Сандерс призвал "не вмешиваться в американские выборы".

Согласно опубликованным 18 февраля результатам общенационального опроса общественного мнения, проведенного по заказу телекомпании Эн-би-си и газеты "Уолл-стрит джорнэл", Берни Сандерс по уровню поддержки сторонников Демократической партии оставил далеко позади остальных претендентов. В настоящее время он пользуется поддержкой 27% однопартийцев.