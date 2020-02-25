СМИ узнали о возможном ответе США на выдворение Китаем репортеров WSJ

США рассматривают возможность выдворения китайских журналистов в ответ на лишение аккредитации трех журналистов американского издания Wall Street Journal, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники.

МИД КНР аннулировал аккредитацию трех журналистов издания Wall Street Journal из-за статьи по теме коронавируса "Китай - настоящий больной Азии". МИД Китая сообщил, что в статье дискредитированы усилия китайского правительства и народа в борьбе с эпидемией, а редакторы газеты еще и дали ей "сенсационный расистский заголовок, что вызвало крайнее возмущение китайского народа и осуждение международного сообщества".

Как сообщает агентство, возможные варианты ответных мер планировалось обсудить в Белом доме на совещании высших должностных лиц администрации во главе с заместителем советника по национальной безопасности Мэттом Поттингером, который ранее был журналистом WSJ в Пекине.

По информации агентства, ведутся активные обсуждения о том, насколько суровыми должны быть ответные меры. По его данным, некоторые выступают за выдворение десятков или даже сотен китайских журналистов, в то время как другие заявляют, что это юридически невозможно или не соответствует американским ценностям в отношении свободы печати.

"Данное выдворение – это еще одна попытка контролировать прессу и помешать читателям со всего мира и инвесторам читать важные сообщения о Китае", - заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Уллиот. Как передает агентство, хотя Уллиот отказался комментировать конкретные рассматриваемые меры, по его словам, данный шаг Китая является "вопиющим поступком".