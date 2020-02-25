Facebook изучает подозрительные публикации в поддержку Сандерса

Сотрудники американской компании Facebook, владеющей одноименной социальной сетью, в последние несколько недель изучали подозрительные публикации в поддержку сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, претендующего на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, о наличии подобных публикаций были уведомлены некоторые представители руководства компании, что, по словам источников газеты, происходит далеко не во всех случаях. При этом доподлинно не известно, завершилась ли эта проверка к настоящему моменту.

Представитель Facebook в свою очередь подтвердил газете, что в компании изучали заявление стороннего специалиста относительно публикации в поддержку Сандерса. В то же время источники The Wall Street Journal не располагают информацией, которая каким-либо образом указывала бы на связь данных проверок со слухами о поддержке, якобы оказываемой предвыборной кампании Сандерса с российской стороны.

В пятницу газета The Washington Post написала, что представители властей США на брифинге проинформировали Сандерса об имевших, по их утверждениям, место попытках РФ помочь ему в предвыборной борьбе. О каком именно содействии шла речь, издание не уточнило. Агентство Reuters сообщило, что в компании Facebook "отказываются предоставить комментарий относительно того, видела ли она свидетельства" таких действий.

Как заявил в тот же день журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения к президентским выборам в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше "параноидальных сообщений" о якобы имеющих место попытках России вмешаться в американский избирательный процесс. Песков подчеркнул, что они "не имеют ничего общего с правдой".

Сенатор Сандерс в свою очередь выразил убежденность в том, что статья была опубликована именно сейчас, чтобы ослабить его позиции перед важным этапом предвыборной кампании.