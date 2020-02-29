Глава Пентагона и президент Афганистана обсудили сделку с талибами

Глава Пентагона Марк Эспер обсудил в Кабуле с афганским президентом Ашрафом Гани сделку с талибами и запуск мирного процесса, заявили в пресс-службе Пентагона, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Президент Афганистана накануне согласился перенести свою инаугурацию с тем, чтобы не сорвать подписание сделки между США и движением "Талибан".

"Эспер и президент Гани согласились, что это (соглашение – ред.) ознаменует собой начало процесса по достижению мира для афганского народа, а также безопасности и стабильности в Афганистане", - говорится в распространенном комментарии.

США и афганское движение "Талибан" подписали в субботу в Катаре мирное соглашение, которое предусматривает вывод американских войск из Афганистана и начало межафганского диалога.