Трамп заявил, что пройдет регулярный медосмотр в течение трех месяцев
Президент США Дональд Трамп рассчитывает пройти регулярный медицинский осмотр в течение трех месяцев. Он сообщил об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, журналистам в Белом доме перед вылетом в штат Южная Каролина.
"Вероятно, в течение следующих 90 дней. Я настолько занят, что [сейчас] не могу этого сделать", - сказал американский лидер, отвечая на вопрос о том, когда он планирует пройти очередное медицинское обследование.
Трамп добавил, что пройдет осмотр в военном медицинском центре имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона.
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