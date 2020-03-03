США выделят Украине восемь миллионов долларов на кибербезопасность

США выделяет Украине еще 8 миллионов долларов на обеспечение кибербезопасности. Об этом сообщили в госдепартаменте по итогам встречи с украинскими коллегами в Киеве, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В знак неизменной приверженности поддержке кибербезопасности (Украины) Соединенные Штаты объявили о выделении госдепартаментом еще 8 миллионов долларов в дополнение к 10 миллионам долларов, обещанным в 2017 году. Часть этого финансирования будет направлена на поддержку нового проекта Агентства США по международному развитию в области кибербезопасности, в который планируется инвестировать до 38 миллионов долларов в течение четырех лет для укрепления возможностей Украины в области кибербезопасности посредством поддержки законодательной и регуляторной реформы, подготовки кадров в киберсфере и привлечения частного сектора", - говорится в сообщении госдепартамента.