В штате Мэриленд выявили три случая заражения коронавирусом

Мэриленд стал 15-м штатом США, в котором были выявлены случаи заражения коронавирусом, сообщили местные власти, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Лаборатория минздрава в Балтиморе подтвердила три первых положительных анализа на новый коронавирус в Мэриленде", - говорится в заявлении губернатора Ларри Хогана. Отмечается, что инфицированные пациенты были заражены за границей. Состояние их здоровья не вызывает опасений.

Из всех штатов, где был обнаружен коронавирус, Мэриленд является самым близким к столице США Вашингтону, где таких случаев пока не было зарегистрировано. Мэриленд окружает столичный округ Колумбия со всех сторон за исключением юго-запада.

До настоящего времени в США зарегистрировано около сотни случаев коронавируса. Ожидается, что число заболевших будет расти по мере того, как власти вводят широкое тестирование пациентов.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.