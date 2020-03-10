США исключили возможность отправки в Идлиб

США не планируют отправлять наземные войска в Сирию. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил спецпредставитель США по САР Джеймс Джеффри.

В ходе брифинга из Брюсселя Джеффри заявил, что может исключить подобный вариант развития событий. По его словам, США "изучают, что можно сделать в воздухе".

"Думаю, что можно забыть о наземных войсках. Наземные войска - это лишь исключительная мера", - сказал Джеффри.

В минувший четверг в Москве прошли переговоры лидеров России и Турции в связи с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. По итогам встречи был принят совместный документ. Стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату" и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи пятницы. Стороны договорились о совместном патрулировании важной трассы М4, которая сейчас находится под контролем боевиков.