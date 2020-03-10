Пентагон назвал условия для поставок в Турцию ЗРК Patriot

Турция не получит американские зенитно-ракетные комплексы Patriot, которые она просит, пока не вернет в Россию комплексы С-400, заявил помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Позиция министра (обороны США Марка Эспера) была ясна фактически с момента, как он стал министром (летом 2019 года – ред.). Она заключается в том, что Турция не получит батареи Patriot, пока она не вернет С-400 (России)", - заявил Хоффман на брифинге.

Дискуссия о возможности поставок Patriot Турции возобновилась на фоне обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб, где были столкновения между турецкими и сирийскими военными.

Во вторник президент Турции Тайип Эрдоган заявил о смягчении позиции США по закупке Турцией зенитных ракетных комплексов (ЗРК) российского производства С-400. По его словам, США теперь лишь просят, чтобы С-400 не были введены в эксплуатацию.