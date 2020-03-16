Сандерс выступил за сотрудничество США с Китаем в борьбе с коронавирусом

США следует взаимодействовать с Китаем в противодействии распространению заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Об этом заявил сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс на очередных теледебатах претендентов в кандидаты на пост президента США от Демократической партии, проходящих в воскресенье в Вашингтоне. Трансляцию ведет телекомпания CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Политикам был задан вопрос, какие последствия могут повлечь попытки скрыть истинный масштаб вспышки коронавируса, которые в США приписывают Китаю. "Одним из последствий должно стать понимание того, что лгать американскому народу нельзя. Нужно быть честным и открытым в вопросе истинной сути кризиса. Меня больше всего беспокоит президент Трамп, который хвалит Китай за хорошую работу", - ответил Сандерс.

Вместе с тем он выразил уверенность в том, что "сейчас не время наказывать простых людей" и "следует взаимодействовать с китайцами, которые многое узнали о нынешнем кризисе". Сенатор одновременно высказался за тесное взаимодействие с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и другими странами, где наблюдается резкий рост случаев заболевания, вызываемого коронавирусом.

Бывший вице-президент США Джозеф Байден повторил свою позицию о необходимости направить американских эпидемиологов в КНР с самого начала вспышки коронавируса. "В этом плане нам нужен мировой лидер, международный лидер, кто-то, кто знает, как сплотить весь мир в выработке общего подхода к решению проблемы", - пояснил Байден, настаивая на том, что таким лидером должны быть именно Соединенные Штаты.

Байден и Сандерс впервые дебатируют один на один. В студии CNN нет зрителей, оба политика обязаны соблюдать дистанцию не менее 1,8 м друг от друга. Участники дебатов в самом начале поприветствовали друг друга, соприкоснувшись локтями. Правила обусловлены распространением в США заболевания, вызываемого новым коронавирусом.