Помпео: санкции США не распространяются на помощь Ирану в борьбе с коронавирусом

США 21 марта 2020 00:18 (UTC+04:00)
Помпео: санкции США не распространяются на помощь Ирану в борьбе с коронавирусом

Антииранские санкции США не направлены против оказания Тегерану гуманитарной помощи в связи с распространением в стране нового коронавируса. Об этом сообщил в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Его спросили, собираются ли США облегчить антииранские рестрикции, чтобы Тегеран смог эффективнее бороться с распространением инфекции. Как заявил Помпео, каналы для оказания гуманитарной помощи и проведения финансовых операций с целью противодействия эпидемии коронавируса открыты. "Мы их не ограничивали. Никаких санкций на поступающие в Иран лекарства также не распространяется. Гуманитарная помощь не подпадает под санкции", - утверждал шеф американской дипломатии.

При этом, по данным правозащитной организации Human Rights Watch, многие банки не соглашаются принимать участие в денежных операциях по доставке гуманитарной и медицинской помощи в Иран. Транспортные компании отказываются перевозить грузы, а страховые компании - покрывать их.

В Иране, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, число случаев заражения коронавирусом увеличилось до 19644, умерли по меньшей мере 1433 человек.

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