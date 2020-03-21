Трамп одобрил выделение федеральных средств для помощи штату Нью-Йорк в борьбе с COVID-19

Президент США Дональд Трамп одобрил в пятницу декларацию о чрезвычайной ситуации в штате Нью-Йорк, позволяющую выделить средства федерального правительства для помощи властям штата в борьбе с распространением нового коронавируса. Об этом говорится в опубликованном пресс-службой Белого дома заявлении, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня президент Дональд Трамп пришел к выводу, что в штате Нью-Йорк существует масштабная чрезвычайная ситуация, и приказал выделить помощь со стороны федерального правительства <...> для восстановления районов, затронутых пандемией вызываемой коронавирусом болезни (COVID-19) с 20 января", - подчеркивается в документе.

В Соединенных Штатах, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, число случаев заражения коронавирусом выросло до 19 285, умерли по меньшей мере 249 человек. Более 50% случаев заражения фиксируются на данном этапе в штатах Нью-Йорк, Вашингтон и Калифорния. При этом на Нью-Йорк приходится 8398 случаев заражения и 46 погибших.