Канада и США временно закрыли границу для необязательных поездок

Канадско-американская граница закрылась в полночь субботы по времени Оттавы для всех необязательных передвижений граждан двух стран, в частности, для туристов, в связи с распространением коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Как сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, эти ограничения продлятся до тех пор, пока стороны не будут уверены в безопасности привычного перемещения граждан через границу. По данным агентства Reuters, граница может быть закрыта до 20 апреля.

О данном решении впервые сообщили в среду Трюдо и президент США Дональд Трамп, а последние детали они согласовали в пятницу. Лидеры двух стран подчеркнули, что рестрикции не коснутся торговли, ежедневный оборот которой между двумя государствами составляет порядка $2 млрд, а также перемещений дипломатов, медиков, сотрудников экстренных служб, экипажей пассажирских самолетов и неотложных поездок канадцев и американцев. Ежедневно границу Канады и США пересекают порядка 200 тыс. человек.

В понедельник Канада объявила о закрытии границы для въезда всех иностранцев, но тогда это решение не касалось американцев. Трюдо уже заявил, что канадскую границу могут и должны пересечь те канадцы, которые находятся сейчас в США и в других странах и хотят вернуться домой. "Канадцы могут и должны вернуться домой. Для тех, у кого возникнут проблемы с возвращением, мы сделаем все, чтобы им помочь", - сказал глава правительства. Он пояснил, что на преодоление кризиса, вызванного пандемией коронавируса, Оттава выделила $58 млрд, часть средств будет направлена на репатриацию канадских граждан.

Первый случай заражения новым коронавирусом в Канаде зафиксирован 15 января, на данный момент заразились свыше 970 человек, 12 из них скончались и 13 полностью выздоровели. Первые инфицированные прибыли в страну из Китая, Ирана и Египта. В США коронавирусом заражены уже более 14 тыс. человек, умерли по меньшей мере 205 человек.