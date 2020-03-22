Шесть человек стали жертвами наводнения в Индиане
В городе Лорел американского штата Индиана случилось наводнение, в результате которого погибли шесть человек, передает Trend со ссылкой на ГАЗЕТА.RU.
Как стало известно, разлившаяся река смыла в пятницу, 20 марта, с дороги два автомобиля. В субботу полиция нашла шесть тел.
Согласно полученной информации, среди погибших было трое детей.
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