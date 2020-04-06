Белая перчатка Майкла Джексона со стразами ушла с молотка за $104 тысячи

США 6 апреля 2020 06:48 (UTC+04:00)
Белая перчатка Майкла Джексона со стразами ушла с молотка за $104 тысячи

На аукционе в американском штате Техас была продана белая перчатка со стразами певца Майкла Джексона, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

Покупатель, имя которого не раскрывается, приобрел знаменитый элемент гардероба Джексона за $104031.

Новый владелец также получил письмо о том, что перчатка была передана в дар Unicef в 1998 году.

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