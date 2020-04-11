Фестиваль Burning Man отменили впервые в истории

Ежегодный фестиваль музыки и искусства Burning Man, который традиционно проводится в американской пустыне Блек-Рок, отменили впервые в истории, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Как сообщает Daily Mail, подобное решение было принято на фоне пандемии коронавируса. Не помог даже тот факт, что проведение мероприятия было запланировано на 30 августа.

Создатели признались, что человечество столкнулось с глобальным вызовом в лице COVID-19, и после долгих обсуждений Burning Man решили отменить.

Фестиваль является главным событием года для ценителей субкультур, начиная от стимпанка и заканчивая ценителями постапокалипсиса.

Мероприятие примечательно в том числе сожжением огромной фигуры человека в финале.