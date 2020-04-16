Число умерших в США пациентов с коронавирусом превысило 28 тысяч

Более 28 тысяч пациентов с коронавирусом умерло в США. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщает Университет Джонса Хопкинса, суммирующий данные федеральных и местных властей, СМИ и других источников.

По данным Университета, в настоящее время в США заражено 636 350 новых случаев. Умерли от коронавирусной инфекции COVID-19 28 326 человек.

В настоящее время именно Штатам принадлежит рекорд как по количеству заболевших, так и по числу прентынь.

О вспышке пневмонии неизвестной природы в городе Ухань власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения 31 декабря 2019 года. В результате было установлено, что возбудителем заболевания, получившего название COVID-19, является новый тип коронавируса SARS-CoV-2. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

На сегодняшний день в мире заразились более 2 миллионов человек. Более 130 тысяч умерли.