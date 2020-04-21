Трамп подтвердил намерение заполнить нефтяной резерв США на фоне низких цен

Президент США Дональд Трамп в понедельник подтвердил намерение властей Соединенных Штатов заполнить стратегический нефтяной резерв страны на фоне низких цен на нефть, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В связи с рекордно низкой ценой на нефть, которую вы наблюдаете, <...> мы заполняем наши национальные нефтяные резервы <...>, стратегические резервы. Мы рассчитываем направить до 75 млн баррелей в хранилища, это заполнит их. Впервые за долгое время он (резерв - прим. ТАСС) будет заполнен, мы получаем это (нефть - прим. ТАСС) по правильной цене", - сказал глава вашингтонской администрации на брифинге в Белом доме.

Ранее Минэнерго США сообщало о решении закупить 77 млн баррелей нефти американского производства для стратегического нефтяного резерва.

Максимальный объем стратегического нефтяного резерва США составляет 713,5 млн баррелей. Он был создан по решению Конгресса в 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай новых ЧП. В настоящее время в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана содержится около 635 млн баррелей нефти. Американский нефтяной резерв - крупнейший в мире из принадлежащих правительству.