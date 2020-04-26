Билл Гейтс считает реалистичным наладить промышленный выпуск вакцины от COVID-19 за 2 года

США 26 апреля 2020 23:55 (UTC+04:00)
Билл Гейтс считает реалистичным наладить промышленный выпуск вакцины от COVID-19 за 2 года

Наладить промышленное производство вакцины от коронавируса и вызываемого им заболевания COVID-19 при самом оптимистичном сценарии возможно не раньше, чем через год. Реалистичный срок - два года. Об этом, как передает Trend со ссылой на ТАСС, заявил в воскресенье в эфире телекомпании CNN один из основателей американской корпорации Microsoft Билл Гейтс.

Билл Гейтс со своей женой выделили $250 млн на противодействие распространению коронавируса, в том числе на разработку вакцин в семи различных лабораториях. Супруги участвуют в международной инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), направленной на ускорение разработки технологий по диагностике и лечению болезни, вызываемой коронавирусом.

Миллиардеру задали вопрос, возможен ли скорый прорыв в совместных или раздельных попытках стран мира разработать и наладить выпуск вакцины. "Очень сложно ужать временные рамки, - ответил Гейтс. - В идеальном случае мы бы вышли на промышленный масштаб в течение одного года. Нам может это не удастся, на это может потребоваться не менее двух лет".

Гейтс предложил выбрать "самые многообещающие из сотни разработок, найти средства и налаживать их производство параллельно". Он напомнил, что в любом случае нельзя обойтись без трехфазовой процедуры апробирования и сертификации будущего препарата.

Как ранее пояснили в ВОЗ, новая инициатива представляет собой "глобальное партнерство и сотрудничество по ускорению разработки, производства и использования безопасных и эффективных технологий по предотвращению, диагностике и лечению коронавируса". Эти технологии должны стать доступными "для всех, кто в них нуждается, во всем мире".

Ранее генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус неоднократно призывал страны к активному сотрудничеству в борьбе с пандемией. На брифинге в Женеве 20 апреля он сообщил, что уже более 100 стран присоединились к международной программе испытаний (Solidarity Trial) терапевтических средств против коронавируса. Для этих исследований, по его словам, отобраны 1 200 пациентов. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,9 млн человек, свыше 204 тыс. умерли.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Власти Иордании продлили каникулы в госучреждениях до конца мая
Власти Иордании продлили каникулы в госучреждениях до конца мая
Власти Ливана начнут перезапуск экономики с 27 апреля
Власти Ливана начнут перезапуск экономики с 27 апреля
ЕС, Франция, ФРГ и Италия призвали к гуманитарному перемирию в Ливии в связи с Рамаданом
ЕС, Франция, ФРГ и Италия призвали к гуманитарному перемирию в Ливии в связи с Рамаданом
Loading Bars
Лента новостей
"Ньюкасл" может пригласить бывшего главного тренера "Зенита" Спаллетти Спорт 00:11
Власти Иордании продлили каникулы в госучреждениях до конца мая Арабские страны 00:05
Билл Гейтс считает реалистичным наладить промышленный выпуск вакцины от COVID-19 за 2 года США 26 апреля 23:55
Послабления карантина в Италии вступят в силу 4 мая Европа 26 апреля 23:41
В Москве за сутки скончался 31 пациент с коронавирусом Россия 26 апреля 23:35
Трамп и Макрон обсудили созыв "пятерки" СБ ООН и реформу ВОЗ США 26 апреля 23:22
Embraer корректирует производство после разрыва сделки с Boeing Транспорт 26 апреля 23:10
Обнародован объем транзитных поставок в Азербайджан через ж/д Казахстана Транспорт 26 апреля 23:00
США дополнили список вероятных симптомов коронавируса США 26 апреля 22:56
МИД ФРГ выделит €300 млн в целях гуманитарной помощи пострадавшим от пандемии Финансы 26 апреля 22:41
Борис Джонсон вернулся на Даунинг-стрит после перенесенной болезни Европа 26 апреля 22:28
Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева входит в топ-5 лучших в СНГ Культура 26 апреля 22:19
Губернатор Нью-Йорка сообщил о спаде числа жертв коронавируса и плане отмены карантина США 26 апреля 22:10
Карлсен потерпел первое поражение в матче на шахматном онлайн-супертурнире, уступив Гири Спорт 26 апреля 22:03
Число заразившихся коронавирусом в мире выросло за сутки почти на 85 тыс. В мире 26 апреля 21:50
Двое болгар задержаны в Батуми с крупной партией наркотиков Грузия 26 апреля 21:20
Во Франции число умерших после заражения коронавирусом достигло 22 856 человек Европа 26 апреля 21:06
В Италии зафиксировали наименьшее с середины марта число смертей от коронавируса Европа 26 апреля 20:48
В Турции за сутки из-за коронавируса скончались 99 человек Турция 26 апреля 20:39
Сегодня в Баку приостановлено газоснабжение котельных Экономика 26 апреля 20:36
Советник Трампа допустил рост уровня безработицы в США до показателей Великой депрессии США 26 апреля 20:32
Турниры ATP и WTA будут приостановлены до 3 августа Спорт 26 апреля 20:14
Коронавирус выявили у норок на двух фермах в Нидерландах Европа 26 апреля 20:05
В Великобритании отметили самое низкое с конца марта число смертей из-за COVID-19 Европа 26 апреля 19:49
На Мальте впервые с начала распространения COVID-19 не выявили случаев заражения Европа 26 апреля 19:28
ОПЕК рассчитывает, что цена барреля нефти составит в середине года около $40 Энергетика 26 апреля 19:11
PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah - Видеопроект. Выпуск от 26.04.2020 Политика 26 апреля 19:00
Глава Минфина прогнозирует оживление экономики США летом или в начале осени США 26 апреля 18:59
Назван самый преданный одному клубу футболист Европы Спорт 26 апреля 18:43
Россия приостанавливает экспорт зерновых Россия 26 апреля 18:25
"Эвертон" оштрафует футболиста Кина на £100 тыс. за вечеринку во время карантина Спорт 26 апреля 18:13
В Беларуси выздоровели и выписаны 1695 пациентов с COVID-19 Другие страны 26 апреля 17:55
Обнародована ситуация вокруг экспорта иранского газа Энергетика 26 апреля 17:43
Пентагон планирует в восемь раз увеличить тестирование военных на коронавирус США 26 апреля 17:42
Зеленский наградил спасателей за тушение пожаров в Чернобыльской зоне Другие страны 26 апреля 17:21
В Загатальском районе началась пересадка саженцев табака на поля (ФОТО) Экономика 26 апреля 17:17
Футболисты в Италии с 4 мая возобновят индивидуальные тренировки Спорт 26 апреля 17:03
Всеобщий любимец Эйюб Ягубов отмечает юбилей – друзья поздравляют! (ВИДЕО, ФОТО) Звёздный мир 26 апреля 17:00
В Азербайджане еще 50 тыс. безработным перечислены единовременные выплаты Общество 26 апреля 16:49
Я никогда Вас не забуду, Мастер! Памяти Рафига Алиева (ВИДЕО) Культура 26 апреля 16:37
Число инфицированных коронавирусом превысило в Африке 30 тыс. Другие страны 26 апреля 16:29
В Гонконге в третий раз за неделю не выявлено новых случаев коронавируса Другие страны 26 апреля 16:17
В Иране начнется строительство первой национальной тепловой электростанции Экономика 26 апреля 15:58
В Кремле рассказали, как будут снимать ограничения из-за коронавируса Россия 26 апреля 15:56
В Азербайджане обнародовано расписание школьных телеуроков на завтра Общество 26 апреля 15:38
Британские власти планируют помещать на карантин всех въезжающих в страну Европа 26 апреля 15:30
В Азербайджане выявлено 28 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 59 человек — Оперативный штаб Общество 26 апреля 15:16
Посвящается работникам Бакинского морского порта и водителям (ВИДЕО) Интересное 26 апреля 14:55
"Азеригаз" о "подарочных 10 манатах" на смарт-карты Общество 26 апреля 14:48
Багдад и Вашингтон в июне обсудят график полного вывода американских сил из Ирака США 26 апреля 14:37
Правила для занятия очереди в «ASAN xidmət» - Видеоинструкция Общество 26 апреля 14:33
Меры предпринятые правительством Азербайджана направлены на поддержание уровня общественного благосостояния - политолог Политика 26 апреля 14:22
Раскрыто количество возобновивших работу предприятий в иранской провинции Симнан Экономика 26 апреля 14:10
Число инфицированных коронавирусом в Иране превысило 90 тысяч Общество 26 апреля 14:03
Число семей, получающих адресную социальную помощь, достигло 82 тысяч Общество 26 апреля 13:46
Завтра в Азербайджане до 25 градусов тепла Общество 26 апреля 13:40
Экс-агент ФБР арестован по обвинению в получению взятки от адвоката, который имеет связи с армянской организованной преступностью Другие страны 26 апреля 13:39
СМИ: внутри ОПЕК падение цен на нефть нанесет наибольший ущерб Нигерии, Анголе и Ираку Энергетика 26 апреля 13:36
Число умерших из-за коронавируса в России возросло до 747 Россия 26 апреля 13:04
В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 288 человек Европа 26 апреля 13:01
В Грузии число случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 485 Грузия 26 апреля 12:59
Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза Европа 26 апреля 12:55
Таможенный пункт между Ираном и Пакистаном возобновил свою работу Экономика 26 апреля 12:43
Глава МИД Испании прогнозирует усиление соперничества между США и КНР в контексте пандемии В мире 26 апреля 12:25
Бахруз Гулиев: несмотря на смягчающие меры, наш народ должен строго соблюдать принятые правила Политика 26 апреля 12:02
Глава МИД ФРГ выступил против поспешного открытия границ для туристов в условиях пандемии Европа 26 апреля 11:51
Еще 128 пациентов вылечились от коронавируса в Москве Россия 26 апреля 11:34
На Гавайях режим самоизоляции продлен до 31 мая США 26 апреля 11:18
Поставки лекарства от малярии в США выросли в 46 раз из-за коронавируса США 26 апреля 11:06
В Узбекистане выявлено 3 новых случая коронавируса Узбекистан 26 апреля 10:51
В России под наблюдением из-за коронавируса остаются 173 тыс. человек Россия 26 апреля 10:42
США перенаправят деньги для ВОЗ неправительственным организациям здравоохранения США 26 апреля 10:21
Три человека погибли в результате крушения самолета в США США 26 апреля 10:09
В Кыргызстане за сутки выявлено 17 новых случаев COVID-19 Кыргызстан 26 апреля 09:50
Число случаев коронавируса в Казахстане достигло 2652 Казахстан 26 апреля 09:31
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из снайперских винтовок Нагорно-карабахский конфликт 26 апреля 09:30
В Азербайджане произошло землетрясение Происшествия 26 апреля 09:15
В Белом доме опровергли слухи об отставке главы Минздрава США США 26 апреля 09:12
НБА разрешит клубам открыть тренировочные базы с 1 мая Спорт 26 апреля 09:08
Азербайджан наращивает производство электроэнергии Энергетика 26 апреля 09:00
В Индии число заразившихся коронавирусом выросло за сутки почти на 2 тыс. Другие страны 26 апреля 08:56
Власти США одобрили семь тест-систем на антитела к коронавирусу США 26 апреля 08:45
Финал Кубка Испании по футболу могут перенести из Севильи Спорт 26 апреля 08:23
СМИ нашли личный бронепоезд Ким Чен Ына на северокорейском курорте Другие страны 26 апреля 08:12
Власти Ливана начнут перезапуск экономики с 27 апреля Арабские страны 26 апреля 07:49
Белый дом рассматривает возможность отставки главы минздрава США 26 апреля 07:28
В Грузии от коронавируса выздоровели 139 человек Грузия 26 апреля 07:08
Власти Аргентины продлили карантин до 10 мая Другие страны 26 апреля 06:51
Турция эвакуировала еще 1411 своих граждан из-за рубежа Турция 26 апреля 06:26
В Японии произошло землетрясение Другие страны 26 апреля 05:54
Трамп заявил, что не видит смысла в регулярных брифингах по коронавирусу США 26 апреля 05:30
В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 45 тыс. Другие страны 26 апреля 05:07
Три человека погибли в результате схода оползня на западе Колумбии В мире 26 апреля 03:43
В Северной Корее ответили на сообщения о смерти Ким Чен Ына Другие страны 26 апреля 03:29
Глава Минздрава Израиля ушел в отставку на фоне критики в связи с пандемией Израиль 26 апреля 03:05
Борис Джонсон вернется к исполнению обязанностей 27 апреля Европа 26 апреля 02:40
Премьер-министр Франции представит 28 апреля план по выходу страны из карантина Европа 26 апреля 02:20
В Москве за сутки умерли 38 пациентов с коронавирусом Россия 26 апреля 02:11
В Азербайджане обнародована сумма средств, выплаченных наемным работникам, пострадавшим от пандемии Экономика 26 апреля 01:56
В Италии отметили значительное замедление распространения COVID-19 Европа 26 апреля 01:20
Все новости