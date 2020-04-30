Том Хэнкс и его жена стали донорами плазмы для больных COVID-19

Актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон, вылечившиеся от новой коронавирусной инфекции, стали донорами плазмы для помощи заболевшим. Об этом они сообщили на своих страницах в Instgram, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

Хэнкс опубликован фотографию пакета с плазмой, которую он сдал на прошлой неделе, а Уилсон выложила фото, на котором видно, как она сдает кровь для проверки на антитела.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.