Повторные тесты Майкла Пенса на коронавирус оказались отрицательными
Вице-президент США Майкл Пенс за последние два дня дважды сдавал тест на коронавирус. В обоих случаях результат оказался отрицательным. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, отвечая на вопросы журналистов в Розовом саду Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Вице-президент сделал тест, результат отрицательный. Он сдавал тест вчера, он сдал тест сегодня <...> Он в очень хорошей форме", - сказал Трамп.
8 мая у пресс-секретаря Пенса Кэти Миллер - супруги советника Трампа Стивена Миллера - был диагностирован коронавирус.
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