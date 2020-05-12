Повторные тесты Майкла Пенса на коронавирус оказались отрицательными

Вице-президент США Майкл Пенс за последние два дня дважды сдавал тест на коронавирус. В обоих случаях результат оказался отрицательным. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, отвечая на вопросы журналистов в Розовом саду Белого дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вице-президент сделал тест, результат отрицательный. Он сдавал тест вчера, он сдал тест сегодня <...> Он в очень хорошей форме", - сказал Трамп.

8 мая у пресс-секретаря Пенса Кэти Миллер - супруги советника Трампа Стивена Миллера - был диагностирован коронавирус.