Заключенные пытались заразиться коронавирусом ради досрочного освобождения

Заключенные в округе Лос-Анджелес пытались намеренно заразиться коронавирусом, чтобы досрочно выйти из тюрьмы. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на шерифа Алекса Виллануэву, передает Trend со ссылкой на "Lenta.ru".

Он рассказал, что на видео с камер наблюдения видно, как в прошлом месяце осужденные в центре содержания Питчесса пили из одной бутылки горячую воду, чтобы поднять температуру, а также передавали друг другу маску.

В настоящий момент неизвестно, был ли на тот момент кто-то из заключенных заражен. Однако спустя неделю коронавирус выявили у 21 осужденного.

В апреле сообщалось, что арестованного за повреждение чужого автомобиля жителя американского штата Калифорния отпустили из тюрьмы из-за угрозы распространения коронавируса и снова арестовали через 37 минут после выхода из тюрьмы. После освобождения мужчина угнал автомобиль и направлялся к автозаправке. Там полицейские пресекли попытку угона.

В марте стало известно, что тюрьмы в США начали выпускать заключенных, чтобы не допустить вспышки коронавируса. На свободу планируется выпустить тех, кто совершил преступления небольшой степени тяжести, а также несовершеннолетних, пожилых и больных.