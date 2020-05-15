Трамп потребовал допросить Обаму в сенате США по делу о вмешательстве

Президент США Дональд Трамп обратился с предложением вызвать в сенат для дачи показаний в рамках расследования выборов 2016 года экс-президента США Барака Обаму, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Обращение Трампа к главе судебного комитета сената Линдси Грэму Трамп написал в своем Twitter.

"Он знал обо всем. Сделайте это, Линдси Грэм, просто сделайте это. Никаких больше «Мистер славный парень». Хватит болтовни!", - обратился Трамп к расследователям.

Президент Трамп требует показаний Обамы в связи с тем, что конгресс продолжает дело "о самом громком политическом преступлении" в истории США.

Трамп ранее выражал возмущение обстоятельствами преследования экс-советника главы Белого дома по национальной безопасности Майкла Флинна. Флинн вынужден был уволиться в связи с ложными обвинениями в "связях" с РФ, которые так и не были доказаны, передает FOX News.