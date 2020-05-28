Запуск корабля Space X с астронавтами NASA к МКС перенесли, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Многоразовая тяжелая ракета-носитель Falcon 9 компании Space X с пассажирским пилотируемым кораблем Crew Dragon, на борту которого находились астронавты Дуг Херли и Боб Бенкен, должна была стартовать с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) 27 мая в 00:33 (GMT+4). Однако старт был отложен в связи с погодными условиями.

Ранее в районе космодрома было объявлено штормовое предупреждение.

Отложенный старт должен был стать первым запуском астронавтов с территории США с 2011 года, когда была завершена пилотируемая программа шаттлов..

Ракета Falcon 9 должна была вывести на орбиту пилотируемый модуль, после чего должна приземлиться на платформе в Атлантическом океане. Модуль с астронавтами продолжит путь к МКС. Стыковка Crew Dragon с МКС должна была состояться 28 мая.

Нынешняя миссия Crew Dragon - последнее крупное испытание корабля перед его сертификацией NASA для осуществления регулярных коммерческих пилотируемых полетов на Международную космическую станцию.

Ранее американские астронавты прибыли на стартовый комплекс, где должен стартовать новый космический корабль компании Илона Маска.

Следующая попытка отправить Crew Dragon к МКС с двумя астронавтами произойдет 30 мая