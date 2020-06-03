На западе США разбился гражданский вертолет, возможны жертвы
Не менее трех человек находились в вертолете, который разбился в американском городе Фэйрфилде (штат Калифорния). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила телекомпания NBC.
Гражданский легкий вертолет Bell 206 упал недалеко от автомобильной трассы, после чего загорелся. На данный момент неизвестно, есть ли выжившие. Причины катастрофы также не ясны.
На месте работают спасатели.
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