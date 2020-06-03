В США Нацгвардия начала расследование из-за применения вертолетов во время протестов

Национальная гвардия Вашингтона начала расследование инцидента с использованием вертолетов во время массовых протестов в столице США в понедельник вечером. Об этом сообщает в среду телекомпания CNN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Командующий Национальной гвардией Вашингтона приказал начать расследование действий авиационных сил 1 июня. Наш приоритет - безопасность гвардейцев. Мы также прилагаем все силы для обеспечения безопасности граждан и их права на протест", - приводит CNN заявление представителя Нацгвардии в Вашингтоне.

Как сообщали американские СМИ, вечером в понедельник вертолеты совершали полеты на низкой высоте над участниками протестов. Поднятые ими шум и пыль вынуждали митингующих расходиться. В нескольких случаях вертолеты сбивали ветки деревьев, а звуковая волна разбила окна в ряде домов. Участники митингов позднее сообщали, что видели вертолеты UH-72 Lakota и UH-60 Black Hawk. Между тем, по словам представителя Пентагона Криса Митчелла, задачей вертолетов был обзор позиций Национальной гвардии, а не разгон протестующих.