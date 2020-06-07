Демонстрации в США перешли в мирное русло. В городах отменяют комендантский час

США 7 июня 2020 11:08 (UTC+04:00)
Демонстрации в США перешли в мирное русло. В городах отменяют комендантский час

Многотысячные акции протеста против непропорционального применения полицией силы в отношении темнокожего населения прошли в субботу в крупнейших городах и многих небольших населенных пунктах США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По оценке телеканалов, которые вели трансляцию с мест событий, демонстрации в целом проходили мирно, без массовых беспорядков и грабежей, омрачивших первые выступления после трагической смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Власти продолжают отменять комендантский час в американских городах.

По оценке наблюдателей, наиболее крупные демонстрации в субботу прошли в столице страны, в Филадельфии (штат Пенсильвания), Сан-Франциско (штат Калифорния) и Нью-Йорке. Тысячи демонстрантов с транспарантами прошли маршем по мосту "Золотые ворота" в Сан-Франциско, заполонили бульвары Лос-Анджелеса (штат Калифорния) и знаменитый своими барами и ресторанами центр Нэшвилла (штат Теннесси). Общая атмосфера была жизнеутверждающей, во многом благодаря уличным музыкантам и профессиональным музыкальным группам, вышедшим морально поддержать участников акций, например, в Атланте (штат Джорджия).

Выступления протеста докатились и до гольф-клуба "Дорал" в штате Флорида, принадлежащего группе компаний президента США Дональда Трампа. Агентство Associated Press насчитало у ворот этого курорта около ста протестующих. Их количество, по оценкам СМИ, превышало 20 тыс. в Чикаго (штат Иллинойс) и в Нью-Йорке.

Съемка с вертолетов позволила оценить масштаб демонстрации в Филадельфии, где сплошной поток митингующих растянулся от городского музея изящных искусств, где установлена статуя героя Сильвестра Сталлоне из фильма "Рокки", до здания ратуши в центре города. Участники акции выдвинули требование сократить ассигнования на нужды городского управления полиции по крайней мере на 10%. Мэр Джим Кенни и глава полиции Филадельфии Даниэль Аутло преклонили колено в знак солидарности и согласия с собравшимися.

Совсем иначе поступил мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей. Градоначальник в субботу принял участие в одном из митингов и отказался по требованию его участников взять на себя твердое обязательство полностью расформировать полицию. Идея градоначальника о кардинальной реформе органов правопорядка не нашла отклика у собравшихся. Они криками "ступай домой, Джейкоб" заставили Фрея замолчать и ретироваться.

В субботу состоялось прощание с 46-летним Флойдом. Гроб с его телом был выставлен в одной из церквей города Рейфорд (штат Северная Каролина), расположенного в 20 милях от места рождения афроамериканца. От имени губернатора Северной Каролины Роя Купера семье Флойда был вручен американский флаг, который еще в среду развевался над куполом здания капитолия в столице штата - городе Роли. В этом здании до 1888 года располагались законодательное собрание, верховный суд и центральная библиотека Северной Каролины, а сейчас находится администрация губернатора.

У полиции отбирают спецсредства
Представители нескольких городов и штатов страны заявили, что примут меры, призванные предотвратить повторение случаев, подобных смерти Флойда. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо намерен запретить стражам порядка применять удушающие приемы, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в пятницу распорядился прекратить обучение полицейских таким приемам. Мэр Портленда (штат Орегон) Тед Уилер в субботу запретил органам правопорядка применять слезоточивый газ во время мирных демонстраций протеста.

Об аналогичном решении объявила в субботу мэр Сиэтла (штат Вашингтон) Дженни Деркан. Запрет применять слезоточивый газ в этом городе вводится на неопределенный срок. Власти Сиэтла проанализируют вопрос применения спецсредств органами правопорядка во время массовых мероприятий и подготовят рекомендации в течение 30 дней. В ночь на воскресенье, однако, блюстителям порядка пришлось усмирять протестующих шумовыми гранатами.

Пристальное внимание приковано к городу Буффало (штат Нью-Йорк), где в четверг двое полицейских грубо толкнули 75-летнего демонстранта Мартина Гуджино. В результате он упал навзничь и получил травму головы. Гуджино не оказывал сопротивление полиции, но, как заявила мэрия, неоднократно игнорировал приказ полиции покинуть место, не предназначенное для акций протеста.

Полицейские Аарон Торгласки и Роберт Маккейб были арестованы в субботу и выпущены под подписку о невыезде из штата Нью-Йорк. Им предъявлены обвинения в нанесении телесных повреждений второй степени. Оба полицейских заявили о своей невиновности и, как ожидается, предстанут перед судом 20 июля.

U. S. Press Freedom Tracker - объединение более десяти некоммерческих организаций, занимающихся защитой прав представителей СМИ, - в субботу представило краткий обзор ситуации с 26 мая по 6 июня. За этот период во время акций протеста в городах США произошло более 320 случаев, затрагивающих свободу прессы. Объединение насчитало 54 задержания, 208 нападений, из которых 173 совершили американские полицейские, а также 45 случаев порчи съемочного оборудования и причинения урона помещениям СМИ.

73 нападения были совершены непосредственно на журналистов, 74 раза в отношении представителей прессы применяли слезоточивый или перцовый газ, а 83 раза - пластиковые пули или предметы, использованные для метания.

Комендантский час уже не нужен
Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены. В последующие дни им были предъявлены обвинения.

Власти ввели комендантский час примерно в 40 городах США. В Лос-Анджелесе и многих населенных пунктах штата Калифорния, а также в Миннеаполисе, Далласе (штат Техас), Денвере (штат Колорадо), Сент-Поле (штат Миннесота) и в Вашингтоне такой режим уже отменен. Комендантский час отменен на одну ночь в Атланте и остается в силе в том числе в Буффало, Чикаго (штат Иллинойс), Майами (штат Флорида) и Филадельфии (штат Пенсильвания). Кроме того, время действия этого режима истекает 7 июня в Нью-Йорке.

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