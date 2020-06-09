Истребитель F-35A совершил жесткую посадку на авиабазе в США

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II совершил жесткую посадку на авиабазе ВВС США Хилл в штате Юта. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила в понедельник телекомпания ABC.

По ее информации, шасси истребителя сломалось после контакта с землей приблизительно в 10:45 по местному времени (20:45 GMT+4). Летчик смог покинуть самолет и в настоящее время проходит медосмотр. Как указывает телекомпания, взлетно-посадочная полоса авиабазы временно приостановила работу, ведется расследование инцидента.

20 мая аналогичный истребитель разбился при заходе на посадку на авиабазу Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил. 15 мая на учебном и испытательном полигоне к северо-востоку от этой же базы разбился истребитель F-22, пилот успел катапультироваться.