Детектор XENON1T обнаружил первые намеки на существование легкой темной материи

США 18 июня 2020 08:06 (UTC+04:00)
Детектор XENON1T обнаружил первые намеки на существование легкой темной материи

Физики, работающие с детектором темной материи XENON1T, получили первые намеки на существование "новой физики" и так называемых аксионов, сверхлегких частиц темной материи. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил член коллаборации XENON1T Эван Шокли, выступая на онлайн-брифинге в Институте Энрико Ферми в Чикаго.

"Открытый нами избыток событий, которые были зафиксированы фотодатчиками XENON1T на низких энергиях, лучше всего объясняет теория, предполагающая существование "солнечных" аксионов. Другое объяснение этому - ненулевой магнитный момент нейтрино или присутствие необъяснимо большого числа атомов трития внутри чана с ксеноном", - заявил Шокли.

Установка XENON1T была построена в итальянской лаборатории Гран-Сассо в 2014 году для поисков следов существования "тяжелой" темной материи, так называемых частиц-"вимпов". Она представляет собой огромный чан, заполненный тремя тоннами сверхчистого ксенона, что примерно в 10 раз больше массы всех его конкурентов.

Ядра атомов благородного газа, как предполагали раньше ученые, должны были взаимодействовать с "вимпами" особым образом, что можно было обнаружить, наблюдая за вспышками света внутри сжиженного ксенона, используя фотоумножители и специализированные датчики света. За последние два десятилетия ученые создали около дюжины подобных детекторов со все большим объемом и массой.

Ни один из них так и не смог зафиксировать следы взаимодействий ксенона с "вимпами". Это заставляет сегодня многих физиков сомневаться в том, что подобная форма темной материи существует в природе. Столкнувшись с подобными проблемами, Шокли и его коллеги задумались о том, можно ли перепрофилировать XENON1T для поисков других форм темной материи.

В частности, теории, допускающие существование аксионов, сверхлегкой формы темной материи, похожей по свойствам на нейтрино, указывают на то, что Солнце и другие звезды должны выступать очень мощным источником этих частиц. Поток аксионов, пролетающий через чан детектора, будет взаимодействовать с электронами в атомах ксенона, что будет порождать вспышки света на определенных энергиях и длинах волн.

Незримые следы новой физики
Соответственно, если аксионы существуют, то эти взаимодействия будут порождать избыток электромагнитных волн, которые непрерывно фиксируются фотодатчиками внутри чана детектора. Шесть лет назад участники предыдущей коллаборации, XENON100, уже пытались "поймать" сверхлегкую темную материю таким образом, однако им не удалось увидеть их следы в ходе этого эксперимента.

Возможные намеки на их существование были открыты Шокли и его коллегами после десятикратного увеличения объема чана с жидким благородным газом. Как показали их замеры, фотодатчики XENON1T зафиксировали неожиданно много частиц света, которые порождались столкновениями электронов и неких частиц, чья энергия находилась в промежутке от 3 до 7 килоэлектронвольт (кэВ).

В частности, их оказалось на 22% больше, чем предсказывает Стандартная модель физики, что, как показывает статистический анализ, вряд ли могло произойти случайным образом. Схожий сигнал, как отметил Шокли, могут порождать распады атомов трития, нестабильного изотопа водорода, однако расчеты физиков показывают, что их количество внутри чана XENON1T будет слишком маленьким, чтобы внести столь серьезные расхождения между теорией и экспериментом.

С другой стороны, эти расхождения могут объясняться еще и тем, что нейтрино могут обладать крайне малым, но при этом не нулевым магнитным моментом, как это предсказывает Стандартная модель физики. Данные, собранные XENON1T, как отметил Шокли, не противоречат этому, однако статистическая достоверность этой гипотезы несколько ниже, чем для "солнечных" аксионов.

При этом и аксионная, и нейтринная теории противоречат наблюдениям о том, как быстро охлаждаются недра звезд. Это, как считает известный физик Адам Фальковский, работающий в университете Париж-Саклэ (Франция), значительно повышает шансы на то, что последующие наблюдения могут "обнулить" их. При этом он и надеется на то, что на этот раз намеки на открытие "новой физики" подтвердятся, в отличие от похожих историй последних лет, связанных с открытиями на БАК и детекторе темной материи DAMA/LIBRA.

Проверка всех этих трех теорий, по словам Шокли, станет возможной уже в следующем году, когда начнет свою работу обновленная версия их детектора, XENONnT. Его объем будет увеличен фактически в четыре раза, что резко снизит уровень помех и поможет ученым понять по особенностям в структуре спектра вспышек света, какие из трех "подозреваемых", аксионы, нейтрино или тритий, порождают эту аномалию.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Министры ОПЕК+ обсудят первые итоги крупнейшего в истории снижения добычи нефти
Министры ОПЕК+ обсудят первые итоги крупнейшего в истории снижения добычи нефти
Petrobras оставит до половины административного персонала на удаленной работе
Petrobras оставит до половины административного персонала на удаленной работе
Китайская корпорация Sinopec зарегистрировала на Хайнане новое дочернее предприятие
Китайская корпорация Sinopec зарегистрировала на Хайнане новое дочернее предприятие
Loading Bars
Лента новостей
Детектор XENON1T обнаружил первые намеки на существование легкой темной материи США 08:06
Китай спишет в 2020 году долги стран Африки по льготным беспроцентным займам Финансы 07:51
Куба откроет 1 июля часть отелей для иностранных путешественников Туризм 07:34
Запуск ракеты Vega с 53 спутниками с космодрома Куру отложен Европа 07:15
Франция отмечает 80-летие воззвания де Голля Европа 06:58
США выступают против прокладки кабеля между Лос-Анджелесом и Гонконгом по дну океана США 06:39
В NASA назвали возможный источник бензола на МКС В мире 06:23
Парламент Бельгии создаст комиссию по изучению колониального прошлого королевства Европа 06:07
Экс-министра юстиции Японии могут арестовать по подозрению в подкупе избирателей Другие страны 05:51
Болтон заявил, что Трамп был готов в 2018 году поставить ультиматум о выходе США из НАТО США 05:35
Ключевая ставка ЦБ Бразилии в очередной раз обновила исторический минимум Финансы 05:19
В Китае за сутки выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом Другие страны 05:15
Четыре ракеты упали рядом с посольством США в Багдаде Арабские страны 04:53
Индия, Ирландия, Мексика и Норвегия избраны членами СБ ООН на 2021-2022 годы В мире 04:39
В аэропортах Туниса вводятся новые санитарные правила Другие страны 04:31
Президент Ильхам Алиев: После сдачи в эксплуатацию Южного газового коридора энергетический сектор Азербайджана обретет еще больший потенциал Политика 04:26
В Госдепе заявили, что Вашингтон не заставляет ЕС выбирать между США и Китаем США 04:20
Президент Ильхам Алиев: Сельское хозяйство, туризм и технологии станут основными отраслями, на которых мы сосредоточим наше внимание Политика 04:17
Министры ОПЕК+ обсудят первые итоги крупнейшего в истории снижения добычи нефти Энергетика 04:07
Президент Ильхам Алиев: Участие Всемирного банка в программе самозанятости будет в объеме примерно 100 миллионов долларов США Политика 03:58
Девять человек скончались от коронавируса в Казахстане Казахстан 03:51
Нацсобрание Франции одобрило законопроект об отмене чрезвычайного санитарного положения Европа 03:48
Еще двух пациентов в Грузии вылечили от коронавируса методом переливания плазмы Грузия 03:36
NASA готово предоставлять другим странам свои коммуникационные сети для исследования Марса США 03:36
G7 решительно призывает Пекин пересмотреть закон о нацбезопасности в Гонконге Другие страны 03:21
Центробанк Чили ожидает наибольшее падение ВВП за 35 лет из-за коронавируса Финансы 03:07
Крупнейшая авиакомпания Южной Америки перестанет летать по Аргентине из-за кризиса Транспорт 02:51
За сутки в мире выявлено почти 120 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире 02:35
Petrobras оставит до половины административного персонала на удаленной работе Энергетика 02:26
В Атланте экс-полицейского обвиняют в убийстве в связи со смертью афроамериканца США 02:08
Трамп подписал законопроект о санкциях за притеснение уйгуров в Китае США 01:54
Доход компании-владельца TikTok в первом квартале 2020 года вырос на 130% ИКТ 01:39
"Наполи" победил "Ювентус" и в шестой раз стал обладателем Кубка Италии по футболу Спорт 01:35
В Москве за сутки умерли 49 пациентов с коронавирусом Россия 01:30
Китайская корпорация Sinopec зарегистрировала на Хайнане новое дочернее предприятие Энергетика 01:25
Глава Французской федерации тенниса: Roland Garros пройдет со зрителями Спорт 01:13
Минздрав Испании не поддержал идею о массовых тестах на COVID-19 для иностранных туристов Туризм 00:57
Белый дом не уточняет, возможен ли пересмотр решения о сокращении войск США в ФРГ Финансы 00:43
Дортмундская "Боруссия" дома проиграла "Майнцу" в матче чемпионата Германии по футболу Спорт 00:35
Трамп продлил на год санкции в отношении КНДР США 00:31
Президента Гондураса госпитализировали с коронавирусом Другие страны 00:20
Google увеличила до $1 млрд помощь предприятиям для преодоления последствий пандемии Финансы 00:11
В Twitter появится функция записи голосовых сообщений ИКТ 17 июня 23:55
"Сельта" сыграла вничью с "Вальядолидом" в матче чемпионата Испании по футболу Спорт 17 июня 23:42
США могут летом нарастить добычу сланцевой нефти на 500 тыс. баррелей в сутки Энергетика 17 июня 23:31
Глава Совета Европейского Союза Шарль Мишель позвонил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву Политика 17 июня 23:30
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 17 июня 23:22
"Астон Вилла" сыграла вничью с "Шеффилд Юнайтед" в первом матче после возобновления АПЛ Спорт 17 июня 23:17
В Баку состоялось открытие Дома-музея Гаджи Зейналабдина Тагиева после реставрации (ФОТО) Культура 17 июня 23:10
Муса Гулиев: Оказанная помощь не спасет Армению Политика 17 июня 23:01
В страховом секторе Азербайджана отмечается высокий уровень концентрации рынка Экономика 17 июня 22:49
Во Франции жандармы разогнали очередь из 500 человек на распродаже игровой консоли Европа 17 июня 22:49
В апреле в Азербайджане выросли сборы по обязательным видам страхования Экономика 17 июня 22:44
Туркменистан установил дипломатические отношения со Сьерра-Леоне Туркменистан 17 июня 22:29
Азербайджан нарастил экспорт в Италию Бизнес 17 июня 22:25
Турция удвоила товарооборот с Азербайджаном Бизнес 17 июня 22:21
SOCAR Methanol наращивает производство метанола Энергетика 17 июня 22:17
Торговый представитель США назвал ВТО "кошмаром" и заявил о необходимости коренных реформ Экономика 17 июня 22:12
Глава Минздрава Дели заразился коронавирусом Другие страны 17 июня 21:58
ВОЗ приняла решение прекратить испытания гидроксихлорохина для борьбы с коронавирусом В мире 17 июня 21:43
Глава авиарегулятора США сам проверит в полете Boeing 737 MAX до решения о сертификации Транспорт 17 июня 21:27
МИД Азербайджана и Украины провели политконсультации Политика 17 июня 21:10
В Азербайджане выявлены 329 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 127, скончались 7 человек - Оперативный штаб Общество 17 июня 20:47
AZAL доставил в Азербайджан еще 152 соотечественников (ФОТО) Общество 17 июня 20:30
В закон Азербайджана "О туризме" внесены изменения в связи с электронными визами Политика 17 июня 19:46
Минобороны Азербайджана: В Тертере взорвалась противотанковая мина Политика 17 июня 19:27
Обнародованы показатели экспорта нефтепродуктов из Азербайджана Энергетика 17 июня 19:20
Сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана возросло Бизнес 17 июня 19:11
«Туркменнебит» объявляет тендер на оказание сервисных услуг по бурению Тендеры 17 июня 19:04
Минздрав Туркменистана объявляет тендер Тендеры 17 июня 18:54
Внесены изменения в Миграционный кодекс Азербайджана Политика 17 июня 18:50
Захарова: Очередная встреча в формате видеоконференции по нагорно-карабахскому урегулированию планируется до конца этого месяца Нагорно-карабахский конфликт 17 июня 18:39
В Азербайджане начался прием документов лиц, желающих получить двойной диплом Общество 17 июня 18:26
ГЭЦ Азербайджана огласил график экзаменов, запланированных на 24 и 25 июня Общество 17 июня 18:09
Вылечившийся от коронавируса азербайджанский поэт: Это же не решение сложной математической формулы Социум 17 июня 18:00
МИД: Сегодня в Азербайджан из России возвращаются еще 152 гражданина страны Общество 17 июня 17:54
ОПЕК повысила прогнозы по производству жидких углеводородов в Азербайджане Энергетика 17 июня 17:48
Частный сектор Азербайджана импортировал продукцию на $3 млрд Финансы 17 июня 17:41
Гимнастки Азербайджана и Израиля проведут онлайн-соревнование Общество 17 июня 17:33
Состоялась видеоконференция между Президентом Ильхамом Алиевым и новым вице-президентом и другими представителями Всемирного банка (ФОТО) Политика 17 июня 17:29
Азербайджан увеличил экспорт газа Энергетика 17 июня 17:25
Raiffeisen Bank International работает над финансовым законодательством Азербайджана Финансы 17 июня 17:24
Спрос на недвижимость в Турции среди граждан Казахстана снизился Турция 17 июня 17:20
В Азербайджане продолжается принятие мер по защите прав работников Экономика 17 июня 17:13
МЧС Азербайджана усилило меры безопасности на пляжах Общество 17 июня 17:12
В апреле в Азербайджане "просел" рынок non-life страхования Экономика 17 июня 17:00
Raiffeisen Bank International играет связующую роль между азербайджанскими фининститутами и мировой экономикой Финансы 17 июня 16:57
Агентство по развитию МСБ провело встречу с предпринимателями тепличных хозяйств в районах Азербайджана Экономика 17 июня 16:52
В Азербайджане три районные больницы отведены для борьбы с коронавирусом Общество 17 июня 16:47
Вугар Байрамов: Встреча Президента Ильхама Алиева с руководством Microsoft подтверждает высокий уровень доверия мировых компаний к Азербайджану Политика 17 июня 16:42
Пенсионный фонд Туркменистана объявил о начале отчетного периода по уплате пенсионных взносов Финансы 17 июня 16:35
Состоялся онлайн-круглый стол, посвященный Дню национального спасения Азербайджана Общество 17 июня 16:35
В Азербайджане объявлено завтрашнее расписание передачи "Время урока для абитуриентов" Общество 17 июня 16:32
Moody's: Суверенные активы Азербайджана позволят стране справиться с внешним шоком Финансы 17 июня 16:24
Президенту пишут: Мы вновь убедились, что у нас есть руководитель, которому мы можем доверять в трудные дни Политика 17 июня 16:22
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с началом пляжного сезона Общество 17 июня 16:21
Производительность НПЗ в Азербайджане увеличилась – BP Энергетика 17 июня 16:10
BP повысила доказанные запасы природного газа в Азербайджане Энергетика 17 июня 16:04
Добыча нефти в Азербайджане в 2019 году снизилась - BP Энергетика 17 июня 15:53
FINCA Azerbaijan о текущей ситуации на рынке микрофинансирования Финансы 17 июня 15:43
Все новости