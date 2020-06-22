Болтон: Трамп требовал от Токио более чем в четыре раза увеличить расходы на базы США

США в прошлом году потребовали от Японии выделять ежегодно на содержание американских военных баз в стране по $8 млрд - в четыре с лишним раза больше, чем сейчас. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство Kyodo со ссылкой на мемуары бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома" (The Room Where It Happened: A White House Memoir). Киодо утверждает, что имеет текст этой книги.

Болтон сообщил в мемуарах, отмечает агентство, что по указанию президента Дональда Трампа передал такое требование японскому руководству в июле прошлого года во время визита в Токио. Трамп, говорится в книге, приказал своему помощнику пригрозить полным выводом американских войск из Японии в случае, если она откажется увеличивать свои расходы на содержание баз.