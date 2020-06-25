ФБР заявило, что не имеет достаточной информации для вывода о происхождении коронавируса

Федеральное бюро расследований (ФБР) США участвует в попытках установить происхождение коронавируса нового типа, но не обладает достаточной информацией, чтобы сделать определенный вывод. Об этом директор ФБР Кристофер Рей сообщил в среду в эфире телеканала Fox News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ему был задан вопрос, занимается ли ФБР выяснением происхождения коронавируса. "Мы определенно участвуем в установлении происхождения коронавируса", - ответил Рей. "На данный момент мне нечего добавить к тому, о чем публично сообщило [американское] разведывательное сообщество. Информации все еще недостаточно, чтобы понять, как вирус возник в Ухане", - признал директор ФБР.

По версии Рея, ни одна другая страна не представляет столь серьезную угрозу, как Китай, "американским инновациям, экономической безопасности и демократическим взглядам".

"ФБР в настоящий момент ведет более 2 тыс. расследований, нити которых тянутся к китайским властям. Это представляет собой увеличение на 1300% расследований случаев китайского экономического шпионажа за последние 10 лет", - продолжал глава ФБР. По его словам, бюро "каждые 10 часов возбуждает очередное контрразведывательное расследование", касающееся КНР.

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме 7 мая, предположил, что новый коронавирус мог покинуть Уханьский институт вирусологии из-за некомпетентности персонала. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин 8 мая заявила, что предположения президента США об утечке нового коронавируса из биологической лаборатории в городе Ухань из-за "глупой ошибки в Китае" противоречат действительности.