Илон Маск продает четыре дома в Лос-Анджелесе за $62,5 млн

Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск продает четыре дома в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) за 62,5 миллиона долларов. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщает издание Business Insider.

Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что Маск продал свой особняк в престижном районе Бель-Эйр в Лос-Анджелесе за 29 миллионов долларов.

Согласно изданию, Маск согласился продать дома компании-застройщику LLC, которая принадлежит бизнесмену Арди Тавангариану. Как отмечает издание, ранее Маск подписал письмо о намерении продать несколько объектов недвижимости в Лос-Анджелесе.

Ранее в мае в Twitter Маска появились загадочные записи, в частности: "Я продаю почти все свое имущество, у меня не будет дома".