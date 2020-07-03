Главы Минобороны США и ФРГ обсудили вывод части американских войск из Германии

Министры обороны США и ФРГ Марк Эспер и Аннегрет Крамп-Карренбауэр обсудили в четверг по телефону планы вывода части американского воинского контингента из Германии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пентагона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министр обороны США Марк Эспер провел телефонный разговор с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, чтобы подтвердить планы вывода 9 500 военнослужащих из Германии", - отметили в пресс-службе.

"Стороны обсудили необходимость обеспечения того, чтобы любой план США [не вызывал тревоги у] европейских союзников, усиливал сдерживание России и укреплял НАТО, - говорится в тексте. - Глава Пентагона подтвердил приверженность США НАТО и долгосрочному партнерству с Германией. Министры договорились оставаться в тесной координации в ближайшие недели по мере развития планов".

Президент США Дональд Трамп 24 июня подтвердил, что США рассчитывают перебросить часть войск из Германии в Польшу. Эспер и председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли представили 29 июня Трампу в Белом доме окончательные предложения, касающиеся американского воинского контингента на территории ФРГ. Пентагон 30 июня объявил, что президент одобрил эти предложения, предусматривающие передислокацию 9,5 тыс. военнослужащих.