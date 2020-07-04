Небольшой самолет разбился в США
По меньшей мере четыре человека погибли в результате крушения небольшого самолета в штате Юта в пятницу. Об этом сообщил телеканал ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, инцидент произошел неподалеку от горного каньона. В настоящее время на месте работают спасатели, ведется расследование причин крушения.
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