Одна из пострадавших в результате наезда на демонстрантов в Сиэтле умерла

Одна из двух женщин, пострадавших в результате наезда автомобиля на группу протестующих в американском городе Сиэтле (штат Вашингтон), умерла в больнице. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в воскресенье агентство Associated Press (AP) со ссылкой на заявление местных властей.

По их данным, 24-летняя Саммер Тейлор умерла вечером в субботу в медицинском центре Harborview. Вторая пострадавшая в результате инцидента, 32-летняя Диас Лав находится в тяжелом состоянии в той же больнице.

В ночь на субботу автомобиль въехал в перекрытую для протестующих часть шоссе и протаранил находящуюся там группу демонстрантов. В результате две женщины были госпитализированы. Водитель протаранившего протестующих автомобиля был задержан.

Ранее протестующие в Сиэтле заняли оставленный местными властями для снижения напряженности полицейский участок в центре города и объявили территорию вокруг него "автономной зоной". Они требовали прекратить ущемление прав темнокожих, а также расформировать городскую полицию. Президент США Дональд Трамп называл участников беспорядков в городе анархистами и террористами, 2 июля Белый дом объявил о ликвидации "автономной зоны" полицией.