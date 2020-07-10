Власти США одобрили продажу Японии 105 истребителей F-35 на $23 млрд

США 10 июля 2020 03:03 (UTC+04:00)
Власти США одобрили продажу Японии 105 истребителей F-35 на $23 млрд

Госдепартамент США одобрил потенциальную продажу Японии 105 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 и сопутствующего оборудования к ним, общая сумма сделки оценивается в $23,11 млрд. Об этом сообщило в четверг Управление по оборонному сотрудничеству и безопасности министерства обороны США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между ВC США и других стран, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

"Предложенная продажа будет содействовать целям внешней политики и национальной безопасности США, повышая безопасность основного союзника, который является силой для обеспечения политической стабильности и экономического прогресса в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Для интересов национальной безопасности США жизненно важно помогать Японии в развитии и поддержании мощного и эффективного потенциала самообороны", - отмечается в сообщении.

Американская администрация уже уведомила Конгресс США о принятом ею решении. У законодателей теперь есть 30 дней на изучение этого нового военного контракта и его одобрение или блокирование.

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