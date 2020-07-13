Пожар на борту корабля ВМС США в Калифорнии может продлиться несколько дней

Пожар на борту десантного корабля Bonhomme Richard на базе Военно-морских сил США в городе Сан-Диего (штат Калифорния) может продолжаться в течение нескольких дней. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил глава городской пожарно-спасательной службы Колин Стоуэлл.

По его словам, есть вероятность того, что пламя не удастся потушить "несколько дней", пока корабль не прогорит изнутри до ватерлинии. Стоуэлл подчеркнул, что в борьбе с огнем принимают участие пожарные на катерах, а также служащие ВМС США.

Он отметил, что возгорание могло возникнуть на стапель-палубе, предназначенной для погрузки, перевозки и спуска на воду катеров. Универсальные десантные корабли типа Wasp, к которому относится Bonhomme Richard, могут размещать на своих палубах вертолеты, а также катера и боевые машины десанта.

Управление надводных сил Тихоокеанского флота США на своей странице в Twitter проинформировало, что пришвартованные поблизости от Bonhomme Richard корабли отведены на безопасное расстояние. По данным военных, в результате пожара пострадали 17 моряков, а также четверо гражданских лиц. Все они доставлены в близлежащую больницу, их жизням ничто не угрожает.

На борту корабля, рассчитанного более чем на 1 тыс. человек личного состава, находились порядка 160 моряков. Незадолго до возгорания, которое произошло в воскресенье приблизительно в 08:30 по местному времени (19:30 GMT+4), на Bonhomme Richard проводились технические работы. Причины инцидента пока не установлены, ведется расследование.