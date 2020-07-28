Помпео: США считают свой курс на ужесточение подхода к КНР пригодным для всех союзников

Соединенные Штаты считают свой курс на ужесточение подхода к Пекину пригодным для всех своих союзников. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции госсекретарь США Майкл Помпео, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Его попросили прокомментировать мнение, что конфронтационный подход США в отношении Китая является во многом непригодным для союзников Вашингтона, в первую очередь в Европе. "Нет, он абсолютно пригоден. Речь не о том, чтобы выбирать между Америкой и Китаем. Речь идет о выборе между свободой и демократией с одной стороны и тиранией и авторитарным режимом с другой", - сказал он.