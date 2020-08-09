Власти США приостановили действие соглашения о кредите для Kodak в размере $765 млн

Реализация соглашения о предоставлении властями США кредита американской компании Kodak в размере $765 млн для производства фармацевтической продукции приостановлена на фоне проверок в связи с возможными нарушениями. Об этом сообщила в субботу на своей странице в Twitter Американская корпорация по финансированию международного развития, входящая в состав федерального правительства США,передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, утверждения о возможных противоправных действиях со стороны Kodak "вызывают серьезное беспокойство". "Мы не будем предпринимать дальнейшие шаги [в рамках соглашения], пока эти подозрения в нарушениях не будут сняты", - говорится в заявлении.

В июле власти США объявили, что Kodak получила от них кредит в размере $765 млн. Как уточнил президент Дональд Трамп, его администрация достигла договоренности о производстве компанией четверти всех компонентов непатентованных лекарственных средств в США.

На этой неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США проводит проверки в отношении Kodak в связи с тем, что ее акции в июле в свете получения кредита от властей сначала значительно подорожали, а потом подешевели. Как отмечало издание, это предоставляло руководству компании возможность для совершения выгодных сделок. Источники газеты отметили, что компании пока не предъявлено каких-либо обвинений. Не исключается, что регулятор не выявит нарушений. Представили Kodak выразили готовность сотрудничать с комиссией в случае необходимости.