За пособием по безработице в США на прошлой неделе впервые обратилось менее 1 млн человек

Число американцев, обратившихся на прошлой неделе с первичными заявками на получение пособий по безработице впервые с начала пандемии нового коронавируса опустилось ниже 1 млн человек. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные Министерства труда Соединенных Штатов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эксперты ожидали, что количество обращений достигнет 1,1 млн.

Число подаваемых еженедельно заявок продолжает снижаться. Так, в последнюю неделю июля за денежной помощью обратились 1,19 млн граждан страны. При этом с 19 по 25 апреля 3,84 млн американцев обратились за выплатой такого пособия, с 17 по 23 мая - 2,1 млн человек. Пик пришелся на конец марта, когда этот показатель составил 6,9 млн человек. Специалисты прогнозировали, что уже в июле показатель опустится ниже 1 млн, однако в начале прошлого месяца он начал расти, и только в конце июля сократился. При этом до пандемии число заявок еженедельно в среднем достигало нескольких сот тысяч.

Ранее Минтруд сообщил, что уровень безработицы в США за июль сократился до 10,2%, количество рабочих мест увеличилось в этом месяце примерно на 1,8 млн. В апреле уровень безработицы составлял 14,7%, в мае - 13,3%, в июне - 11,1%. Только за май и июнь в США появилось более 7,5 млн новых рабочих мест, что стало рекордом за всю историю страны.

В связи с этим американские экономисты указывают на постепенное восстановление экономики США после введенных весной жестких ограничительных мер для борьбы с распространением инфекции.