США продолжат попытки продлить оружейное эмбарго против Ирана

В ближайшие дни Соединенные Штаты возобновят усилия по продлению санкционного режима в отношении продаж вооружений Ирану, заявила постпред США при ООН Келли Крафт, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"В соответствии с резолюцией 2231 (СБ ООН - ИФ) Соединенные Штаты имеют полное право инициировать пересмотр положений предыдущих резолюций Совета Безопасности", - говорится в заявлении дипломата после того, как американский проект резолюции о продлении оружейного эмбарго не был принят на заседании Совбеза.

"В ближайшие дни Соединенные Штаты выполнят свое обещание не останавливаться ни перед чем, чтобы продлить эмбарго на поставки оружия", - подчеркнула Крафт.

Вынесенный США на голосование в СБ ООН проект резолюции о продлении эмбарго на продажу оружия Ирану не набрал необходимого количество голосов. "За" проект выступили США и Доминиканская Республика, "против" - Россия и Китай. 11 государств-членов воздержались.