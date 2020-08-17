Болтон считает, что США не следует добиваться возвращения антииранских санкций ООН

США 17 августа 2020 08:25 (UTC+04:00)
Болтон считает, что США не следует добиваться возвращения антииранских санкций ООН

Бывший помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон считает, что Вашингтону не следует пытаться запустить процедуру возвращения санкций ООН в отношении Тегерана. Такое мнение он выразил в комментарии, опубликованном в воскресенье в электронной версии газеты The New York Times, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Болтон констатировал, что США более не являются стороной Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. "Трамп поступил правильно, когда вышел из соглашения в мае 2018 года", - отметил бывший советник американского лидера. Как он добавил, "те, кто выступают в поддержку соглашения, заявляют, что Вашингтон, выйдя из сделки, лишился возможности обращаться к ее положениям". "Они правы. Было бы слишком удобно утверждать, что мы участвуем в соглашении наполовину - в тех целях, которых мы желаем, но не в тех, которые нам не нужны", - сказал он.

Болтон является сторонником проведения жесткой политики США в отношении Ирана. Он выступал за выход Вашингтона из СВПД. Как полагает бывший помощник Трампа, США "придают легитимность" СВПД, пытаясь запустить процедуру возвращения санкций ООН против Тегерана.

В субботу Трамп заявил, что Вашингтон на следующей неделе начнет работать над запуском процедуры возвращения антииранских санкций ООН. Для этого США могут попытаться задействовать механизм разрешения споров в рамках СВПД. Вашингтон вышел из соглашения в мае 2018 года, после чего объявил о начале кампании оказания "максимального давления" на Тегеран.

14 августа резолюция США по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана не набрала нужного числа голосов в Совете Безопасности ООН.

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