Экс-помощник Трампа Стивен Бэннон назвал свой арест в США политической заказухой

Бывший помощник президента США Стивен Бэннон, обвиняемый в мошенничестве и хищении средств, назвал свой арест политическим заказным преступлением. Об этом Бэннон заявил в пятницу на своем подкасте War Room, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я не собираюсь сдаваться. Это политическое заказное преступление", - отметил он. По его мнению, действия прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк нацелены на то, чтобы запугать тех, кто поддерживает проект строительства стены на американо-мексиканской границе.

"Я в этом деле надолго. Я пришел, чтобы сражаться, и буду продолжать сражаться", - обещал он.

20 августа под стражу были взяты 66-летний Бэннон, 38-летний Брайан Колфейдж, 56-летний Эндрю Бадолато и 49-летний Тимоти Ши. Им инкриминируется присвоение крупных средств более чем из 25 млн добровольных пожертвований, собранных некоммерческой организацией We Build the Wall ("Мы строим стену"). Организатор схемы Колфейдж обвиняется в хищении более $350 тыс., Бэннон - сотен тысяч долларов. Их дела рассматриваются в суде Южного округа Нью-Йорка, а дела двух остальных соучастников - во Флориде и Колорадо. Каждому предъявлены обвинения по двум пунктам - электронное мошенничество и легализация преступно нажитых средств. Каждый пункт предусматривает наказание до 20 лет тюрьмы.

Бэннон в 2016 году занимал одну из ключевых должностей в предвыборном штабе Дональд Трампа. Позже он был назначен на пост главного стратега Белого дома. Однако в августе 2017 года Бэннон принял решение уйти в отставку. СМИ тогда утверждали, что его отношения с Трампом серьезно осложнились. Бэннон ранее высказывался в поддержку объединений правого и ультраправого толка.