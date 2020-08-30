Трамп подтвердил планы США сократить численность войск в Ираке

Президент США Дональд Трамп в субботу подтвердил планы американских властей сократить численность войск в Ираке, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"США планируют сократить военное присутствие в Ираке", - написал Трамп в Twitter. К посту он прикрепил ссылку на материал, опубликованный на сайте телеканала One America News Network (OANN), в котором со ссылкой на источники утверждается, что США намерены сократить численность своих военнослужащих в Ираке с нынешних 5,2 тыс. до 3,5 тыс. Слова Трампа при этом повторяют заголовок публикации OANN.

Сам Трамп в своем сообщении никаких пояснений относительно масштабов сокращения не привел. Он также не уточнил, подтверждает ли он все данные, которые приводятся в статье на сайте OANN.

Ранее представитель американской администрации высокого ранга на телефонном брифинге для журналистов заявил, что Соединенные Штаты продолжат сокращать численность своих войск в Ираке, однако жестких временных рамок для этого процесса нет, как нет и четко определенной численности войск, которые будут выведены. Как отмечала ранее газета The Wall Street Journal, этот вопрос обсуждался 20 августа на встрече Трампа с премьер-министром Ирака Мустафой аль-Казыми в Белом доме.