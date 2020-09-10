WSJ: ByteDance обсуждает с США варианты частичной продажи сегмента TikTok

Китайская компания ByteDance обсуждает с властями США возможность избежать полной продажи американского сегмента приложения TikTok. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal, ссылающаяся на собственные источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, стороны обговаривают ряд вариантов сделки, включая реструктуризацию американского сегмента TikTok. Администрация США больше всего обеспокоена опасностью того, что данные пользователей приложения попадут в распоряжение властей Китая. Американцы еще до начала переговоров с ByteDance настаивали на введение ограничений на хранение таких данных и сведении к минимуму списка организаций с правом доступа к этой базе.

Согласно публикации, обстановка на консультациях переменчивая. Предложение продать американский сегмент TikTok полностью остается в силе. Нет гарантий, что частичная продажа приложения вызовет положительный отклик у президента США Дональда Трампа, уточняет издание.

Оно акцентирует внимание на осложнение консультаций из-за того, что власти Китая в конце августа ужесточили ограничения на экспорт технологий, касающихся искусственного интеллекта. До этого считалось, что сделка по продаже части TikTok будет предполагать передачу покупателям ее "ключевых алгоритмов". Они касаются подбора видеозаписей, которые предоставляются пользователям на основе их предпочтений. Как подчеркивает издание, данные алгоритмы являются одной из ключевых составляющих успеха TikTok.