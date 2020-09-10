Слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США отложили

Слушания по делу об экстрадиции в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которые должны были продолжаться в четверг и пятницу, отложены до 14 сентября, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает агентство Reuters, судья Ванесса Барайтсер приняла в четверг такое решение из-за подозрения на заражение новым коронавирусом у одного из юристов, участвующих в заседаниях.

Результаты ее анализов на COVID-19 должны быть готовы в пятницу.