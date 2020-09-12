Глава ВВС США назвал место будущей войны

Будущую войну Соединенные Штаты будут вести с сопоставимой по мощи державой, заявил начальник штаба американских ВВС Чарльз Браун. Об этом сообщает портал Defense News со ссылкой на выдержки из доклада Брауна «Ускорить изменения или проиграть», передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Нужно быть готовыми к тому, чтобы вести войну с боевыми потерями и рисками для нации, более похожими на те, с которыми мы столкнулись в эпоху Второй мировой войны», — считает глава американских ВВС.

Он отметил, что решения предыдущего руководства не позволили добиться результатов, необходимых ввиду быстро меняющейся гонки с КНР и Россией.

«Будущая война не останется вдали от наших берегов», — добавил Браун.

Более детально о своем видении развития ВВС начальник штаба должен рассказать в понедельник, 14 сентября.